Zon.it - Salerno Pulita, un incendio distrugge un capannone

Leggi su Zon.it

Nella notte, intorno all’una, unha devastato ildestinato alla fase di seconda maturazione dell’impianto di compostaggio di. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, provenienti dal capoluogo e dalle sedi di Mercato San Severino, Eboli e Giffoni, ha visto l’impiego di autobotti e un carro aria per il ricambio delle bombole. Sul luogo dell’sono giunti anche i carabinieri per avviare le indagini.Secondo quanto riportato daToday, la societàha dichiarato che l’area interessata dalle fiamme copre circa cinquemila metri quadri, priva di macchinari e non interessata dai recenti lavori di revamping dell’impianto. Nonostante i danni rilevanti al, nessun mezzo della società né l’area di digestione anaerobica risultano compromessi.