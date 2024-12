Quifinanza.it - Richiamati dolci natalizi Bauli per allergene non dichiarato, i lotti e i rischi

C’è un nuovo avviso del ministero della Salute cui i consumatori italiani devono prestare attenzione. Il dicastero, più nello specifico, ha segnalato il richiamo precauzionale dal mercato disposto dall’aziendanei confronti deifarciti con creme e cioccolato venduti con il nome Cremino e Budino. A spingere verso questa decisione è la possibile presenza negli alimenti di allergeni non dichiarati sull’etichetta di accompagnamento: si tratta di tracce dell’arachidi. Per riconoscere i prodotti, sono stati forniti una serie di dettagli che possono tornare molto utili ai consumatori, dai, alla scadenza fino ad arrivare allo stabilimento di produzione.dal ministero, come detto, sono presenti nei supermercati con il marchioe riportano il nome di Cremino e Budino.