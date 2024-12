Amica.it - Questo è il taglio capelli più amato dell’anno

Natale e fine, tempo di bilanci. Per quanto riguarda i, oltre a chiedersi quali saranno le tendenze tagli e colore per il 2025, si riflette sull’anno che sta per lasciarci. Qual è stato ilpiùdel 2024? Il più richiesto nei saloni di bellezza? Si tratta di un hairlook molto. furbo.Una caratteristica che è ragione del suo nome. Scopriamo di più sul Fox Cut.è ilpiùdel 2024Nessun mistero: ilpiùe copiato del 2024 è il Fox Cut. Unversatile grazie alle sue sfumature e scalature che lo rendono plasmabile e personalizzabile, adatto a ogni volto. A eleggerlo adel 2024, è Salvo Filetti, hair designer e fondatore e direttore artistico di Compagnia della Bellezza.