Pulisic: "Voglio dare tutto per il Milan. Derby e Ibrahimovic, vi dico che …"

Christian, attaccante esterno del, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni di 'GQ Sports', soffermandosi non solo sulla sua parentesi rossonera, ma toccando anche tanti altri temi. Ecco, dunque, le sue parole. Sull'arrivo al Borussia Dortmund: "È stata solo una scarica di emozioni. È stato terrificante. Da un lato, ero solo un ragazzino americano e ho dovuto fare questo grande salto in Germania senza parlare la lingua. Era più che una questione di calcio. Ma onestamente, una volta che sono sceso in campo e ho potuto giocare, quello è stato uno dei momenti più facili. C'erail resto dietro. È stato lasciare casa. È stato dover sacrificare un sacco di cose, lasciare tutti i miei amici e la mia famiglia, sapere che sarei rimasto in Europa per un po' e avrei dovuto lottare per provare a farcela.