Natale a Napoli, al Duomo Gran Concerto dei Cantori di Posillipo

Ilpromosso e finanziato dall’assessorato comunale al Turismo e alle Attività produttive, che sta proponendo oltre 100 spettacoli, incontri e itinerari, coinvolgendo anche le singole Municipalità, proseguendo con concerti nelle chiese e poi dall’1 gennaio tornerà nelle piazze e tra le strade. Per accoglierli e orientarli alla visita, in strada i turisti troveranno 25 tutor con cappello e pettorina che si aggiungono ai loro colleghi operativi tutto l’anno negli infopoint situati presso le strutture in legno dislocate al Molo Beverello, in via Morghen, in Piazza del Gesù e in Piazza del Plebiscito (angolo via Cesario Console). Tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00, tranne il 25 dicembre (dalle 10.00 alle 17.00) e l’1 gennaio (dalle 11.00 alle 18.00). «diventa sempre di più una città attrattiva perché offre, oltre alla bellezza del suo patrimonio monumentale e alle viste mozzafiato, anche un’ampia ed eterogenea programmazione culturale offerta dall’amministrazione comunale, che piace alle famiglie e anche ai moltissimi giovani che vengono a farci visita – dice l’assessora al Turismo e alle Attività Produttive, Teresa Armato – Apriamo le nostre chiese ai concerti, iniziando daldineldie poi, dopo il Capodanno a2025 che, dal 29 dicembre al 1 gennaio, porterà la musica dal vivo in piazza Plebiscito con tantissimi artisti e gli ospiti d’onore Loredana Bertè e Sal Da Vinci, dj set sul Lungomare e ilThat’sLive Show in Piazza Municipio, arrivano due eventi che ormai fanno parte della tradizione: Sanità-TàTà, il 2 gennaio, con un intero quartiere in festa e con apertura straordinari dei monumenti; e l’Epifania a Piazza Mercato, dal 3 al 5 gennaio, con giochi, dolci e ildella Notte Bianca.