Natale 2024 a Fiumicino | tutti gli eventi in programma

Leggi su Ilfaroonline.it

, 20 dicembreè alle porte e il Comune diha organizzato unricco di, magia e tradizione. Dal cuore di Isola Sacra a Passoscuro, dal Borgo di Tragliata a Maccarese, vi aspettano concerti natalizi, mercatini artigianali, luci, spettacoli, laboratori creativi per bambini ed, per trascorrere le festività in compagnia e in allegria.IlcompletoDal 1° dicembre al 7 gennaio –– “Undi cuore” – Stazione Marittima in Pzz.le Molinari mercatino ACIS O.D.V.Dal 7 dicembre al 6 gennaio – Fregene – “Presepe Villaggio dei Pescatori” Lungomare di Ponente 115Dall’8 dicembre al 6 gennaio – “al Nord” Testa di Lepre, Tragliata, Tragliatella e Aranova24 dicembre – Parco Leonardo – concerto “Sotto l’Albero” – Arte d’Opera e canzoni di, 17.