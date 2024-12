Terzotemponapoli.com - Napoli, mai più cali di tensione

Ila Genova ha mostrato due facce diverse. Nel primo tempo il più bel calcio espresso dagli uomini di Conte in questa stagione. Nella ripresa un incredibile blackout che ha rimesso in corsa il Genoa.dada evitare in vista dei prossimi impegni e con un’Atalanta che riesce sempre in qualche modo a spuntarla là sopra., bicchiere più che mezzo pienoLa Repubblica ha fatto il punto sulla situazione in classifica in Serie A: “L’aggancio delalla vetta della classifica è sfumato in extremis per l’ennesima vittoria dell’Atalanta, che ha respinto l’assalto degli azzurri grazie alla sofferta vittoria di ieri a Bergamo contro l’Empoli. Ma il bicchiere della squadra di Antonio Conte resta lo stesso pieno e non è compromessa nemmeno la lotta per il titolo di campione d’inverno, che si deciderà negli ultimi 180’ del girone d’andata.