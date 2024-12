Pianetamilan.it - Milan pronto a blindare Pulisic: rinnovo e aumento dell’ingaggio

IlChristiancon undi contratto, come riportato da calciomercato.com. Negli ultimi mesi, la dirigenza rossonera ha lavorato intensamente per rinnovare i contratti dei giocatori meritevoli di condizioni migliori, e il giovane attaccante statunitense è uno dei principali obiettivi. Secondo le indiscrezioni, ilaveva già un’opzione per estendere il contratto difino al 2028, ma la dirigenza ha deciso di andare oltre, premiando il numero 11 con un adeguamento. Attualmentepercepisce 4 milioni di euro a stagione, ma il suo stipendio salirà a 5 milioni netti all’anno, una mossa che testimonia la fiducia riposta nelle sue qualità. Ildisi inserisce in un periodo positivo per il, che ha già trovato l’accordo per i rinnovi di Gabbia, Reijnders e Maignan, con quest’ultimo che aspetta solo la ratifica dell’accordo.