Martina Voce, accoltellata in Norvegia dall'ex. "Si è difesa come una leonessa". Medici fiduciosi

In un tranquillo centro commerciale norvegese, il destino di, ventunenne fiorentina, si è giocato in pochi, terribili minuti lo scorso venerdì. Vittima di un feroce tentativo di omicidio per mano del suo ex fidanzato, Mohit Verma Kumar, la giovane lotta ora per riprendersi, assistita dainorvegesi, dalla famiglia e dal supporto dell’Ambasciata italiana.In terapia intensiva, ma ihanno speranzaè sedata, in coma farmacologico, nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Oslo. Ma finalmente c’è una luce di speranza. «Sta reagendo bene agli interventi chirurgici e alle cure», ha dichiarato lo zio Antonio. «I parametri sono stabili e isi sono dettisul decorso, anche se sarà lungo e la ragazza dovrà subire nuovi interventi chirurgici di tipo ricostruttivo, in particolare nella zona dell’orecchio sinistro e alla mano destra — ha continuato — Tutta l’équipe medica è estremamente cordiale e disponibile e possiamo contare sulla massima collaborazione della nostra Ambasciata».