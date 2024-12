Sport.quotidiano.net - Lucchese - Società e mercato: quale futuro?. Quirini o Saporiti sul piede di partenza

Con la squadra in vacanza fino alla fine dell’anno, gli unici a. lavorare sono il "dg" Conte ed il "diesse" Ferrarese. Il primo deve esaminare le diverse manifestazioni di interesse che continuano ad arrivare per l’acquisto della(dopo gli americani, ecco i siciliani e chissà quanti altri ancora); il secondo è impegnato nel preparare la strategia da seguire nell’ormai imminente apertura del, dovendo, però, coniugare questi verbi: sfoltire l’attuale organico, alleggerire il foglio-paga, fare eventualmente dei cambi, ma senza spendere un euro. Se le cose dovessero andare in questo modo, non si capisce come possa essere rinforzata la squadra. Anzi. Intanto c’è una voce che circola da alcune settimane e che riguarda la posizione del centravanti Costantino che, numeri alla mano (due gol nelle prime due giornate, poi più nulla), ha offerto un rendimento decisamente insufficiente, complice, forse, anche qualche infortunio di troppo ed è dato in uscita.