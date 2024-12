L’Italia incassa la sesta rata del Pnrr 87 miliardi Finora Bruxelles ha versato ai Paesi membri 300 miliardi su 650

Ilfattoquotidiano.it - L’Italia incassa la sesta rata del Pnrr (8,7 miliardi). Finora Bruxelles ha versato ai Paesi membri 300 miliardi su 650

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nessuna sorpresa di fine anno. La Commissione europea, come aveva anticipato nelle settimane scorse, ha dato luce verde all’erogazione degli 8,7– 6,9di euro in prestiti e 1,8di euro in sovvenzioni – che compongono ladeldopo la revisione del 2023 che ha ridotto gli esborsi fino a quest’anno prevedendo poi un recupero dal 2025.L’esborso dei fondi è arrivato nel giorno in cui le risorse erogate complessivamente ai 27hanno toccato quota 300su un totale di 650.è il Paese ad aver ricevuto di gran lunga di più, ovvero 122,2. “L’erogazione è frutto di un intenso lavoro, svolto in sinergia anche con la Commissione europea, che ci spinge a proseguire in questa direzione per il benessere” del, ha festeggiato via X la premier Giorgia Meloni.