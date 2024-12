Lettera43.it - L’Antitrust conferma la multa a Poste per una pubblicità del 2015: sanzione da 540 mila euro

L’Antrust hato unaItaliane per unadatata gennaio-marzo. Si tratta di quella con cui l’azienda promuoveva i propri libretti emessi da Cassa depositi e prestiti con lo slogan: «Libretto Smart, tasso annuo lordo 1,5 per cento. Zero spese e zero commissioni». Come ripercorso dano Finanza,aveva giudicato il testo ingannevole e nel dicembreera stata l’Agcm, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, a sanzionareper 540. Unache è statata il 23 dicembre 2024, dopo un ricorso al Tar e una sentenza del Consiglio di Stato. Secondo l’Authority guidata da Roberto Rustichelli, lanon forniva le giuste informazioni ai clienti, poiché il tasso dell’1,5 per cento era soggetto a condizioni non esplicitate.