Calciomercato.it - Juventus in ansia per Koopmeiners: ecco l’esito UFFICIALE degli esami

Il centrocampista olandese è uscito acciaccato dalla sfida di ieri sera col Monza vinta dalla squadra di Thiago Motta per 2-1AGGIORNAMENTO 13.04 – Arrivatodi: per il bianconero solo un lieve fastidio all’adduttore, dunque nessuna lesione o problema importante. Nelle prossime sedute di allenamento si capirà meglio se potrà recuperare del tutto per il match contro la Fiorentina.Teunsi è sottoposto astrumentali questa mattina al ‘J Medical’, per conoscere la reale entità dell’infortunio accusato ieri sera col Monza e che lo ha costretto a salutare in anticipo la partita vinta 2-1 dalla squadra di Thiago Motta.si è sottoposto astrumentali (LaPresse) – calciomercato.it, infortunio: responso atteso nelle prossime oreIl club bianconero è inper