Oasport.it - Joao Fonseca e il trionfo alle Next Gen ATP Finals: il possibile terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz

Il. La vittoria di ieri del brasiliano(n.145 del mondo) contro lo statunitense Leaner Tien (n.122 ATP) nella finale delleGen ATP2024 a Gedda (Arabia Saudita) ha suscitato non poca attenzione., infatti, è il secondo giocatore più giovane di questa competizione a conquistare il titolo, ovvero 18 anni e 3 mesi. Solo Jannikè stato capace, per poco, di fare meglio nel 2019 quando a Milano si impose nell’atto conclusivo contro l’australiano Alex de Minaur a 18 anni e 2 mesi.Nei fatti, il giovanissimo sudamericano è iltennista 18enne ad andare a segno in questo torneo che vede al via i migliori rappresentanti della nouvelle vague e non è casuale che sia in compagnia per l’appunto die di Carlos, che nel 2021 trionfò a 18 anni e 6 mesi.