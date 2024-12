Inter-news.it - Inter-Como, Inzaghi sceglie il centrale di difesa! La probabile formazione

Leggi su Inter-news.it

è in programma allo Stadio San Siro alle ore 20:45: di seguito ladi Simoneper il match.LA SFIDA –rappresenta un incontro molto importante per i nerazzurri, i quali devono rispondere alla vittoria di tutte le altre pretendenti alla conquista dello scudetto. Le vittorie ‘sofferte’ di Napoli e Atalanta, rispettivamente contro Genoa ed Empoli, pongono i meneghini di fronte all’esigenza di non mancare all’appuntamento con i tre punti. A sfidare l’ci sarà una squadra che ha dimostrato di poter valere più del quindicesimo posto ora occupato in classifica, come si evince dalle prestazioni e dai risultati offerti contro top club come Atalanta e Roma, entrambi battuti in questo campionato., ladi:LE SCELTE – In, Simonedovrebbe affidare ad Alessandro Bastoni le chiavi della, optando per Yann Bisseck come braccetto destro e Carlos Augusto come difensore di sinistra.