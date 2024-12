Quotidiano.net - I mercatini di Natale più amati dagli italiani secondo Preply: ecco la classifica

Roma, 23 dicembre 2024 - Luci, addobbi e tante prelibatezze: idisono il simbolo delle festività, un piccolo angolo di tradizione che conquista tutti, anche i più agnostici delle feste. Difficile resistere al sapore caldo e speziato del vin brulè che rende l’aria gelida che accompagna ilancora più frizzante o alle passeggiate tra le bancarelle, dove ogni stand racconta dell’artigianato locale. Già, è proprio neidove le città, dalle più piccole alle più grandi, regalano ai propri visitatori la magia natalizia con quel pizzico di usanze e folklore in più, rendendoli un luogo unico e autentico, un appuntamento culturale che va oltre al mero shopping.che allora, ogni anno sempre di più, migliaia disi mettono alla ricerca online del mercatino dipiù bello da andare a visitare, in Italia o in Europa.