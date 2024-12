Lanazione.it - Firenze, servizi e mense Caritas attivi anche a Natale, Santo Stefano e Capodanno

, 23 dicembre 2024 – Le festività natalizie, per chi vive situazioni di difficoltà, possono rappresentare giorni di solitudine e bisogno. La Fondazione SolidarietàEts diper questo motivo non si ferma e continua a offrire i suoi. Lecittadine rimarranno aperte, pronte ad accogliere chi cerca un pasto caldo e un sorriso. Cuochi e volontari prepareranno per l’occasione un menù speciale, perchéun piccolo gesto può scaldare il cuore. A novembre lehanno servito oltre 1.150 pasti, con una presenza significativa in via Baracca, dove – per esempio – il 19 dicembre si sono presentati circa 450 ospiti. Numeri che raccontano storie, volti e speranze: l’85% dei commensali è uomo, ma non mancano donne e famiglie.