Sport.quotidiano.net - È ’Brescellone’: vince ed è secondo

SPORTING SCANDIANO 0 VIANESE 2 SPORTING SCANDIANO: Antonioni, Valestri, Setti (45’ st Rinaldini), Faye, Maccabruni, Canalini (25’ st Barbieri M.), Ferrari, Waddi (20’ st Timperio), Davitti, Barbieri L., Turrini (20’ st De Pietri). A disp. Tarabelloni, Lasagni, Bonora, Staiti, Romani. All. Baroni. VIANESE: Della Corte, Palmiero, Silvestro, Caselli, Mammi, Contipelli (25’ st Sighinolfi), Vaccari, Bernabei (10’ st Pezzani), Bertetti (43’ st Mininno), Malivojevic (45’ st Bandaogo), Falanelli. A disp. Malpeli, Tosi, Zinani, Rizzuto, Gvianidze. All. Sarnelli. Arbitro: Oliva di Nocera Inferiore. Reti: 20’ st Falanelli, 48’ st Silvestro. Note: espulso Sighinolfi al 40’ st per fallo da tergo. Ammoniti Setti, Maccabruni, Barbieri L., Timperio, Silvestro, Mammi, Vaccari e Bertetti. Lo Sporting fallisce un penalty al 40’ con Davitti (para Della Corte), poi paga dazio nella ripresa: Falanelli, con un preciso rasoterra, apre le marcature, mentre nel recupero Silvestro finalizza un contropiede.