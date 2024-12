Ilrestodelcarlino.it - Crisi Atletico, colpaccio del Fossombrone

1 : Draghi 6, Pettorossi 5,5, Del Bianco 5 (46’ Pecoraro 5,5), Arzura 6 (58’ Rinella 5,5), Romat 6, Gimenez 5, Miola 5,5 (63’ Lopez 6), Baba 5,5, Bainotto 5,5 (78’ Franzese SV), Cascio 6, Antinucci 5 (46’ Ercolano 6). All.: Farrocco 6 FORSEMPRONESE: Bianchini 7, Riggioni 6,5, Procacci 6,5, Pandolfi 6 (88’ Pandolfi 6), Ursi 6,5, Giunchetti 6,5, Amerighi 6, Conti 6,5, Kyeremateng 7 (88’ Pagliari 6,5), Podrini 6,5 (69’ Satalino 6), Casolla 6 (75’ Broso 6). All.: Fucili 7 Arbitro: De Angelis di Nocera Inferiore (Rocco–Eliso) Reti: 85’ (rig.) Kyeremateng e 90’ Pagliari Note: Espulso al 77’ Gimenez per somma di ammonizioni. Ammoniti Procacci e Conti (F) Ilsi regala un Natale con il sorriso grazie al successo al fotofinish contro l’Isernia. La squadra di mister Fucili vince per 2-0 con due gol a pochi minuti dal triplice fischio, chiudendo l’anno ed il girone d’andata con tre punti pesantissimi.