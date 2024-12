Quotidiano.net - Corsica Sardinia . Ferries assume: 150 le posizioni aperte

è alla ricerca di personale navigante di macchina, camera e cucina, per tutte le qualifiche. "è un’azienda che pone al centro la soddisfazione del cliente, l’innovazione e la sostenibilità ambientale, contribuendo anche alla crescita professionale dei suoi dipendenti, in un ambente dinamico e accogliente e a condizioni economiche particolarmente favorevoli" afferma il Comandante d’Armamento Matteo Giannelli (nella foto a sinistra). Per imbarcare subito, è necessario essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi Standards of training, certification, and watchkeeping (Stcw), che in italiano significa “Standard di formazione, certificazione e sorveglianza“. Questi requisiti sono frutto di una convenzione internazionale approvata nel ’78, in cui vengono stabiliti requisiti minimi di formazione, certificazione e guardia per la gente di mare.