Come sta Martina Voce l’italiana colpita con 30 coltellate dall’ex ad Oslo

È in gravi condizioni, la ragazza fiorentina di 21 anni accoltellata più volte dal suo ex fidanzato, Mohit Verma Kumar, 24enne ingegnere informatico norvegese di origini indiane che non voleva accettare la fine della loro relazione.La storia finita trae l’ex fidanzatoI due ragazzi hanno avuto una relazione di 2 anni, fino a settembre del 2024, quandoha deciso di lasciarlo poiché,ha spiegato il padre Carloa Fanpage, “non era più innamorata di lui e non voleva prenderlo in giro”.Tuttavia lui ha cercato in questi ultimi mesi di riavvicinarsi nuovamente a, costretta a bloccarlo sui social poiché stava iniziando a diventare molesto. Kumar però non si è arreso e, quando ha cercato di contattarla via email, lei ha minacciato di rivolgersi alla polizia se lui non avesse smesso.