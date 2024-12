Agi.it - Cade un albero a Roma su un parco giochi: morta una donna, grave un'altra

AGI - Tragedia nel'Livio Labor' in via Cesare Massino, nella zona di Colli Aniene, a, dove unè caduto su una panchina, probabilmente a causa del forte vento, uccidendo Francesca Ianni, 45 anni, e ferendomente la sua amica coetanea Alessia Annibale. Salvi per miracolo quattro bambini - tre figli della vittima, due bimbi di 12 e 10 anni e una bambina di 7 anni, e il figlio dell'amica - che si trovavano nell'areaa pochi passi dal luogo dell'incidente. Con loro la nonna di quest'ultimo, rimasta anche lei illesa. La 45enne ferita è stata trasportata da personale sanitario del 118 presso il Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I, dove è ricoverata in terapia intensiva e in prognosi riservata. I minorenni, figli della vittima sono stati affidati ad un'amica della mamma, perché il compagno della, poi rintracciato, si trovava in Francia.