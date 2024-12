Thesocialpost.it - Brasile, il ponte crolla all’improvviso: almeno 2 morti e decine di dispersi

Tragedia in, dove unche collega gli stati di Tocantins e Maranhão ètoprovocando la morte didue persone, un ferito e dieci. La struttura, che fa parte dell'autostrada che collega Belém con Brasilia, ha ceduto nella sua parte centrale. Stando a quanto riportato dalle torità, in seguito diversi veicoli sono caduti nel fiume Tocantins. La polizia militare ha informato di aver recuperato finora il corpo di una giovane di 25 anni.Il governatore di Tocantins, Wanderlei Barbosa, ha sottolineato che il fiume in quella zona ha una profondità fino a 50 metri, il che rende difficili le operazioni di salvataggio.L'articolo, ildiproviene da The Social Post.