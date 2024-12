Anteprima24.it - Ambiente, Rosa: “Sostituzione dell’alberature a rischio per l’integrità di persone e cose”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Nell’ottica, che l’Amministrazione Mastella ritiene preminente prioritaria, della salvaguardia della pubblica incolumità e in ossequio al principio del risk management, stamane il Settoreha pubblicato la determina per la, a cura di ditta specializzata, della alberature, recentemente analizzate, di categoria D e pertanto aperdi”, lo annuncia l’assessore all’di Palazzo Mosti Alessandro.“Numerosi, recenti casi di cronaca nazionale confermano la bontà della nostra linea: massima sensibilità ecologica, coniugata con un’attenzione imprescindibile per la salute dellee per la mitigazione massima dei rischi”, conclude.L'articolo: “perdi” proviene da Anteprima24.