Zielinski rivela | Tante offerte ma ho scelto l’Inter Sogno di segnare nel derby

Intervista. L’avventura di Piotrcon, partita quest’estate dopo tanti anni di Napoli, sta procedendo alla grande e il polacco ha dimostrato di essere ancora una volta tra i migliori centrocampisti della Serie A, capace di svolgere perfettamente i suoi compiti in campo.Lo stessosi è voluto raccontare a il Quotidiano Sportivo, in cui ha parlato di questi primi mesi alla corte nerazzurra e ha tracciato un bilancio dell’esperienza. Il polacco parte affermando la grandezza del club milanese: “è uno dei top club europei. Avevoma sono voluto venire qui e la società mi voleva a tutti i costi. È bello sentirsi voluti e corteggiati.”Subito dopo, il polacco spende due parole sulla concorrenza nel reparto di centrocampo nerazzurro: “Stare in squadra con Barella, Mkhitaryan e Çalhanoglu è un piacere.