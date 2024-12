Ilrestodelcarlino.it - Vigor e Castelfidardo Serve grande attenzione

Fermana-che si gioca oggi al Recchioni è anche la partita degli ex in panchina. Su quella della Fermana c’è Ruben Dario Bolzan, che ha guidato ilin D. Su quella delMarco Giuliodori che ha giocato con la Fermana in Eccellenza. "Per metà stagione nella seconda parte dell’annata 2009/2010. Vincemmo la Coppa regionale, ma il campionato lo vinse la Samb - ricorda Giuliodori -. Fu un’esperienza positiva, mi ero trovato bene anche se in quell’annata c’erano problemi societari". Quest’anno in casa Fermana le cose non è che vadano proprio meglio. E anche la classifica piange, con il penultimo posto e le vittorie casalinghe ferme a zero. E questo che preoccupa un po’ mister Giuliodori che si attende una Fermana ferita nell’orgoglio dopo le tre sberle prese domenica sul campo della capolista Samb con tanto di contestazione dei tifosi.