Un Natale d' altri tempi | freddo e gelo ecco cosa ci aspetta

Sarà un "d'": è questa l'espressione scelta dal team di 3bmeteo.com per anticipare il tempo che ci. "Un'irruzione di aria fredda interesserà l'Italia subito dopo il passaggio del fronte perturbato di stasera e ci farà compagnia fino ae Santo Stefano", hanno scritto gli esperti. La diminuzione delle temperature "non sarà eccezionale", hanno specificato, ma "scenderanno sotto la media in diverse regioni". Già a partire da domani si noterano le conseguenze del cambio di rotta. Le temperature saranno "minime all'alba, temporaneamente sopra media al Sud e in linea col periodo congelate in pianura al Nord e nelle valli al Centro". Quanto al giorno della Vigilia di, invece, le temperature "minime saranno in calo su parte del Sud, massime sotto media su Adriatico e regioni del Sud e in temporaneo aumento al Nord", ha continuato i meteorologi per avvisare gli italiani.