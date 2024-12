Ilfattoquotidiano.it - Trump nomina il produttore di “The Apprentice” inviato speciale in Uk. Per Lara Trump niente seggio in Florida

Una nuovafinalizzata e un inaspettato passo indietro. Nelle settimane in cui si riempiono i tasselli della prossima amministrazione americana, arrivano nuovi incarichi: dopo quella del miliardario Fertitta, proprietario degli Houston Rockets, all’ambasciata di Roma, il tycoon ha scelto comenel Regno Unito Mark Burnett, ildi “The“, il reality show condotto da. Burnett viene considerato l’architetto del rilancio dell’immagine del tycoon dopo la bancarotta degli hotel e dei casinò di sua proprietà e quindi l’artefice della sua ascesa nell’immaginario nazionale come potente uomo d’affari trasformatosi in presidente.Burnett, che è britannico di nascita, ha una lunga carriera televisiva di successo, ed ha vinto diversi Emmy per aver prodotto popolarissimi show, tra i quali “Survivor,” “Shark Tank” e “The Voice”.