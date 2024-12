Lanazione.it - regione chiama i sindacati

TERNI La necessità di un atteggiamento "univoco" delle Istituzioni sul dossier Arvedi Ast e un coinvolgimento "più puntale" deiper portare a termine "questa lunga fase di incertezza" è stata sottolineata dal nuovo assessore allo sviluppo della, Francesco De Rebotti, in un incontro da lui convocato con i. Fim-Fiom-Uilm di Terni "giudicano positivamente il carattere d’urgenza che ha avuto la riunione, con la Giunta regionale appena insediata". Inoltre, rilevano "apprezzabili passi in avanti" nel metodo, a partire dal fatto che la riunione si è svolta per la prima volta, da quando la nuova proprietà ha acquisito Ast, negli uffici ternani della. Iribadiscono "le preoccupazioni che si sono accumulate in questi due anni e mezzo, con un accordo di programma intangibile e che non si è concretizzato impedendo la discussione sul piano industriale e relativi investimenti".