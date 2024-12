Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia nel secondo superG di St. Moritz: n. di pettorale, orario esatto, tv

vuole essere grande protagonista neldi St., prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Dopo aver chiuso al terzo posto il primo evento disputato sulle nevi svizzere, la fuoriclasse bergamasca andrà a caccia di un risultato di lusso anche nella gara in programma domenica 22 dicembre (a partire dalle ore 11.00). L’azzurra, che si era imposta a Beaver Creek settimana scorsa, vuole fare suonare l’Inno di Mameli in terra elvetica e gustarsi un Natale più dolce.LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DELL’ALTA BADIA ALLE 10.00 E ALLE 13.30LA DIRETTA LIVE DELFEMMINILE DI ST.DALLE 11.00scenderà con ilnumero 11 e dunque partirà alle ore 11.20, salvo ritardi per incidenti, infortuni, avversità meteo o altri inconvenienti.