Bergamonews.it - Niente discesa per Sofia Goggia: il secondo Super G di Sankt Moritz cancellato per nebbia e vento forte

Leggi su Bergamonews.it

. Non si può certo dire che non ci abbiano provato. Dopo tre tentativi di rinvio è stato ufficialmentecausa meteo ilG femminile di: impossibile scendere, impraticabili le piste svizzere a causa della fittae delhe ha imperversato fin dalle prime ore del mattino.Dopo la bella giornata di sabato, domenica 22 dicembresi è risvegliata avvolta da una fitta. La partenza delG bis era prevista per le 11: un iniziale doppio rinvio – prima alle 11,30 e poi alle 12 – si era reso necessario per la mancata visibilità sulle piste, fattore che aveva pure portato all’idea di abbassare il punto di inizio della gara.Gli organizzatori hanno poi spostano di un’altra mezz’ora il via: le 12,30 sarebbe stato l’ultimo orario possibile per evitare sovrapposizioni con il gigante maschile in scena in Alta Badia.