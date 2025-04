Lanazione.it - Storie inquetanti di Vanello. Otto fumetti a tinte nere

di Daniele Rosidallecupe e inquietanti. Sarà un viaggio tra i mille volti dell’incubo quello appena finito di inchiostrare dal disegnatore esta apuano Sergio, con il nuovo graphic novel ‘Dagon e altri racconti brevi’ edito da Npe e basato sui racconti brevi più celebri partoriti dalla mente di H.P. Lovecraft. Il volume, disponibile da pochi giorni sul mercato, rappresenta una continuazione del proficuo rapporto trae Npe editore, con cui ilsta ha già pubblicato negli ultimi anni diversi altri volumi, sempre acupe e in cui molto spesso, dietro a quello che può sembrare un semplice racconto horror, quasi sempre si nasconde in realtà un ragionamento più profondo sui meandri e le tante articolazioni in cui è suddivisa la psiche umana.