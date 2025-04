Lanazione.it - Baldini pungola il Pd ”Votate la mia proposta“

"Bene se il presidente della Provincia intende dare una mano, ma lo faccia insieme al consigliere regionale Mario Puppa e a tutto il Pd lucchese, sostenendo ladi legge a mia prima firma che prevede proprio la costituzione dei sub-ambiti ottimali su base provinciale. Chiederò che venga ascoltato a Firenze insieme ai sindaci di Lucca e della Piana in audizione". Lo afferma in una nota il consigliere regionale della Lega Massimiliano, che è ha presentato ladi legge che deve approdare in aula per riformulare gli ambiti del servizio idrico e dunque tenere in vista l’azienda lucchese che altrimenti sarebbe destinata a cessare a fine 2025. "Comprendo a pieno le contraddizioni e le polemiche emerse nel dibattito pubblico di questi giorni, le condivido ovviamente – spiega– ma voglio provare a spendere ogni risorsa possibile per provare a cogliere un momento storico per dar luogo ad una riforma del sistema idrico regionale.