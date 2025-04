Ilrestodelcarlino.it - Bologna e il Dalai Lama: simposio speciale a 35 anni dalla laurea honoris causa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 11 aprile 2025 – Era il 13 maggio 1990. L’Alma Mater festeggiava il nono centenario dell’Università e avenne invitato il XIV°per la cerimonia di consegna della laurain Pedagogia. Un momento rimasto impresso nella storia accademica (e non solo) della città, a cui quattropiù tardi fece seguito il ritorno del capo spirituale del buddhismo tibetano per la lectio magistralis in tema di diritti umani nell’Aula Magna di Santa Lucia. Poi la cittadinanza onoraria votata all’unanimità dal Consiglio comunale nel 2008. Insomma, un rapporto forte e intenso, che domani – a 35– sarà celebrato con unin occasione dei 90che ilcompirà quest’anno. L’appuntamento è alle 15 a Palazzo Fava Marescotti, nel Salone del Camino messo a disposizioneCroce Rossa.