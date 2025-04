Lanazione.it - I cittadini del ’No 5G’ in consiglio. Il sindaco: "Sono dalla vostra parte"

Il gruppo ’No 5G a Vezzano’ ha ’conquistato’ ilcomunale. L’azione di contrasto ai colossi della telefonia va avanti e ilMassimo Bertoni ha dichiarato: "Come sindaci siamo stati depauperati del nostro potere macon voi". Mercoledì sera erano presenti in sala consiliare, e non succedeva da un po’, moltidel gruppo contro le nove antenne nel centro storico e in via Borrotzu a Sarciara. A fine seduta i portavoce hanno chiesto di intervenire: "Il tema del 5G, in particolare l’installazione vicino alle abitazioni, suscita preoccupazione. Molti di noi hanno dubbi legittimi sugli effetti a lungo termine di questa tecnologia sulla salute e sull’ambiente. È fondamentale che la comunità possa vivere in un ambiente sano e sicuro, e per questo è essenziale che lei,, si faccia portavoce delle nostre istanze".