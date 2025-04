Lanazione.it - “Vox Lucensis”. Ottocento coristi da tutto il mondo

Da domani a martedì 15 si rinnoverà un importante appuntamento per la musica corale internazionale: la quarta edizione del Concorso Corale Internazionale Vox, organizzato da Interkultur in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “Luigi Boccherini” e la “Comunità parrocchiale del Centro Storico di Lucca”. La direzione artistica è affidata ancora una volta ai Maestri Giovanni Acciai e Sara Matteucci, docente dello stesso Conservatorio. Vox, unico nel suo genere a Lucca, offre alla città un’occasione preziosa per ascoltare esibizioni di elevato livello eseguite da formazioni corali provenienti dail. Alla manifestazione partecipano, infatti, cori da ben quindici Paesi (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Francia, Grecia, Irlanda, Isole del Canale, Italia, Lituania, Norvegia, Serbia, Slovenia, Svezia, Turchia) per un totale di circa 800 partecipanti.