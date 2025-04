Ilrestodelcarlino.it - Reali inglesi in Romagna, chance per il Ridolfi: “Un volo Forlì-Londra? Non lo escludiamo”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 11 aprile 2025 – È una giornata di buon auspicio per l’aeroporto? “Facendo gli scongiuri.”. Giuseppe Silvestrini, presidente della società di gestione F.A., sorride soddisfatto. Fa il conto alla rovescia dall’arrivo dei, sbirciando il telefono di un collaboratore che, su una app, controlla il percorso dell’aereo destinato poi ad atterrare. Ilè tirato a lucido per l’occasione: ha riservato ai Capi di Stato la saletta per il pomeriggio, mentre due grandi display sono riempiti dalla bandiera tricolore e della Union Jack britannica. “Carlo III è, di fatto, il re più importante del mondo. Stiamo vivendo un evento storico”. Il presidente dello scalo non si sottrae da un ragionamento in prospettiva: “Speriamo che in Inghilterra questa visita abbia una buona eco. Lo capiremo meglio fra qualche mese.