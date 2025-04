Ilrestodelcarlino.it - La partita sospesa a Gambettola: “Non ci sono stati insulti razzisti”

, 11 aprile 2025 – Nessun episodio relativo addi stampo razzista, stando alla decisione del Giudice Sportivo su quanto accaduto domenica scorsa nel turbinoso secondo tempo tempo dell’incontro di calcio disputatosi afra Juniore San Colombano Italtex (frazione di Meldola), per il campionato di seconda categoria girone O. Laè stataper colluttazione tra i giocatori. Tutto ha avuto inizio a venti minuti dal termine, quando l’arbitro Chionco di Cesena ha concesso una punizione allo Junior, fra i giocatori Modre Zoubaiduo (San Colombano) e Giacomo Faenza (Junior) ha avuto inizio un battibecco sfociato in spintoni e colpi proibiti. Entrambiespulsi. Mentre Faenza si è accomodato in tribuna, Modre Zoubaiduo a fatica è stato convinto dai compagni ad abbandonare il campo, ma la tensione si è spostata nello spazio che divide il campo dalle tribune dove la situazione è degenerata e l’arbitro ha sospeso l’incontro.