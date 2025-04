Bagni pubblici e stazione di posta | Bene i primi dubbi sulla seconda Ma Tozzi assicura | Servizi utili

Bagni pubblici in Piazza Arnolfo. sulla stazione di posta con finalità sociali ci sono, però, dubbi e critiche di alcuni residenti della zona. "Una bella giornata per Colle – afferma Speranza – è partita la procedura di gara per la ristrutturazione dei Bagni pubblici di Piazza Arnolfo. Si tratta di risorse Pnrr. A fine anno è stato affidato l’incarico per la progettazione. Oggi la gara è realtà. I lavori si faranno, e si faranno presto. Piazza Arnolfo avrà finalmente Servizi pubblici moderni, decorosi e accessibili". L’operazione prevede un investimento di 1.090.000 euro, che include il rifacimento completo dei Bagni pubblici ma anche – in una seconda fase – la realizzazione di una "stazione di posta", ovvero un centro Servizi per il contrasto alla povertà. La struttura sarà molto probabilmente gestita da enti del terzo settore e offrirà accoglienza a persone in difficoltà. Lanazione.it - Bagni pubblici e "stazione di posta": "Bene i primi, dubbi sulla seconda". Ma Tozzi assicura: "Servizi utili" Leggi su Lanazione.it Al via la gara per i nuoviin Piazza Arnolfo.dicon finalità sociali ci sono, però,e critiche di alcuni residenti della zona. "Una bella giornata per Colle – afferma Speranza – è partita la procedura di gara per la ristrutturazione deidi Piazza Arnolfo. Si tratta di risorse Pnrr. A fine anno è stato affidato l’incarico per la progettazione. Oggi la gara è realtà. I lavori si faranno, e si faranno presto. Piazza Arnolfo avrà finalmentemoderni, decorosi e accessibili". L’operazione prevede un investimento di 1.090.000 euro, che include il rifacimento completo deima anche – in unafase – la realizzazione di una "di", ovvero un centroper il contrasto alla povertà. La struttura sarà molto probabilmente gestita da enti del terzo settore e offrirà accoglienza a persone in difficoltà.

