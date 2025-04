Corruzione e stalking per conto di un imprenditore La Procura | a giudizio i carabinieri infedeli

Procura di Pavia ha chiesto il giudizio immediato per il carabiniere forestale Antonio Scoppetta, il militare in congedo Maurizio Pappalardo (già comandante del nucleo informativo del comando provinciale di Pavia), il brigadiere del nucleo ispettorato del lavoro Daniele Ziri e l’imprenditore Carlo Primo Boiocchi. “La richiesta - sottolinea una nota della Procura - ha per oggetto diverse imputazioni, tra cui Corruzione, induzione indebita, peculato e stalking”. Dalle imputazioni è emerso che Antonio Scoppetta (all’epoca dei fatti in servizio all’aliquota carabinieri della Procura) “avrebbe ricevuto da Maurizio Pappalardo favori, denaro, prenotazioni alberghiere, in cambio di atti contrari ai propri doveri, quali informazioni sui procedimenti in corso, redazioni di atti in modo compiacente”,riuscendo anche a indirizzare “una attività di indagine in modo da nuocere all’ex fidanzata di Pappalardo. Ilgiorno.it - Corruzione e stalking per conto di un imprenditore. La Procura: a giudizio i carabinieri infedeli Leggi su Ilgiorno.it Pavia, 11 aprile 2025 – Ladi Pavia ha chiesto ilimmediato per il carabiniere forestale Antonio Scoppetta, il militare in congedo Maurizio Pappalardo (già comandante del nucleo informativo del comando provinciale di Pavia), il brigadiere del nucleo ispettorato del lavoro Daniele Ziri e l’Carlo Primo Boiocchi. “La richiesta - sottolinea una nota della- ha per oggetto diverse imputazioni, tra cui, induzione indebita, peculato e”. Dalle imputazioni è emerso che Antonio Scoppetta (all’epoca dei fatti in servizio all’aliquotadella) “avrebbe ricevuto da Maurizio Pappalardo favori, denaro, prenotazioni alberghiere, in cambio di atti contrari ai propri doveri, quali informazioni sui procedimenti in corso, redazioni di atti in modo compiacente”,riuscendo anche a indirizzare “una attività di indagine in modo da nuocere all’ex fidanzata di Pappalardo.

