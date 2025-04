Uso di Onana costosi nel thriller di prima gamba

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-10 23:11:00 Breaking news:Andreha commesso due lanciatori di portiere mentre un equalizzatore dell’ultimo gioco ha lasciato il Manchester United per accontentarsi di un pareggio per 2-2 con Lione nellatappa del pareggio dei quarti di finale della Europa League.è stata messa sotto i riflettori durante l’accumulo per scontrarsi allo stadio del Groupama quando l’ex centrocampista dello United Nemanja Matic, ora con Lione, lo ha etichettato come uno dei peggiori portieri della storia del club.Il Camerun International ha risposto a Matic sui social media, ma ha aggiunto solo la sua reputazione come portiere a rischio di errore al 25 ° minuto quando ha permesso a un innocuo punizione di Thiago Almada di sgattaiolare nell’angolo in basso a destra.Lenny Yoro si è livellato nel tempo di arresto del primo tempo e, dopo che Lione ha perso una serie di opportunità del secondo tempo, Joshua Zirkzee sembrava aver dato a United il bordo in testa alladi ritorno della prossima settimana all’Old Trafford.