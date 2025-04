Noinotizie.it - Mesagne: accompagnamento umano e spirituale della persona con disturbi mentali Incontro

Di seguito il comunicato:Si è tenuto nel pomeriggio di mercoledì 9 aprile c.m. a, il quartodel percorso formativo in PastoraleSalute, tenuto dall’Ufficio Diocesano di PastoraleSalute di Brindisi – Ostuni in collaborazione con il CVS (Centro VolontariSofferenza) su “l’con”.Si è affrontato il delicato tema del disagio giovanile e delle dipendenze. Diversi i punti toccati insieme al Dottore Salvatore De Fazio, Direttore del Dipartimento delle dipendenze patologiche dell’ASL di Brindisi e la Dottoressa Simona Capraro, Psicologa Responsabile del SerT dell’Asl di Brindisi. Diverse le cause, come i fattori predisponenti (biologici, psicologici, sociali) e i diversi tipi di dipendenza, da sostanze stupefacenti, dall’alcol, “internet addiction”, ludopatia.