Eureka! Funziona! I piccoli inventori finalisti della fase territoriale

Altalene, macchinine e spinner: ce n’è per tutti i gusti nei giocattoli ideati dalle piccole inventrici e daiselezionati comedelle fasi territoriali del concorso nazionale di Federmeccanica “!”, organizzato a Lucca dal Progetto Lu.Me. Lucca Metalmeccanica. Ecco i nomi dei prototipi: per le classi terze si tratta di “L’Altalena Magica”primaria Gasparini di Capezzano Pianore e di “Giawà”primaria Manzoni di Marlia; per le classi quarte c’è “Il Pescatutto”primaria Mutti di Pietrasanta e “Prendi la macchinina”Manzoni di Marlia; per le classi quinte “Namix”primaria Nardi di Spianate (Altopascio), “Formula 1”primaria La Pira di Porcari e “I gorilla scalatori”Gasparini di Capezzano Pianore. Appuntamento martedì mattina 15 aprile a Palazzo Bernardini, sede di Confindustria Toscana Nord, con tutti glie le inventrici, per la finale