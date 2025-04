Lanazione.it - "Serve legge Toscana sul fotovoltaico"

Leggi su Lanazione.it

"L’insediamento dei due impianti" fotovoltaici in area agricola "mediante procedure semplificate è consentito dalla normativa nazionale, attualmente unico riferimento in materia in assenza di una disciplina regionale specifica. Aver chiesto e ottenuto il massimo delle compensazioni previste, rappresenta un precedente utile non solo per Altopascio ma per tutti i comuni del territorio. È urgente unaregionale in materia" che "consenta ai Comuni di esercitare maggiori poteri nella pianificazione di questi impianti, prevedendo anche dei limiti e quindi proteggendo i territori maggiormente esposti da fenomeni di speculazione generalizzata". Così il vicesindaco di Altopascio Daniel Toci (nella foto), dopo che sono state attivate da un privato due procedure abilitative semplificate per due impianti a terra a Badia Pozzeveri di complessivi 10 Mw.