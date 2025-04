Lanazione.it - Emergenza abitativa: "Servono risposte"

Anche a Massarosa, come in tutta la Versilia, l’è una realtà problematica con cui fare i conti, e la difficoltà nel reperire alloggi in affitto aumenta progressivamente. Per questo l’amministrazione comunale, con l’assessora al sociale Alberta Puccetti, ha partecipato, insieme ad altri Comuni, a un incontro con la Fondazione Casa Lucca e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con l’obiettivo di individuare spazi da destinare a quella fascia di popolazione che, pur avendo un reddito, non riesce a trovareconcrete e praticabili per la soddisfazione di un bisogno fondamentale dal mercato degli affitti. "Abbiamo partecipato con grande interesse all’incontro – commenta l’assessora al sociale Alberta Puccetti – e siamo già a lavoro per cercare immobili sul territorio che ci possano permettere di elaborare progettualità che vadano nella direzione di offrire alloggi a canone sostenibile".