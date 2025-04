Lanazione.it - "Il cantiere è stato già aperto. Ora ci vuole meno burocrazia"

"Dobbiamo ancora leggere i documenti, ma siamo felici che il governo abbia dichiarato lod’emergenza. Nel frattempo noi abbiamo comunque cominciato i lavori perché la situazione richiedeva massima tempestività". È al lavoro, il sindaco di Monsummano Simona De Caro per la frana che il 14 marzo scorso ha colpito via del Vaticano, dove è letteralmente crollata una parte della collina per oltre 100 metri in verticale e per circa 60 sotto l’unica strada d’accesso, che adesso è interrotta e lasciando in difficoltà otto famiglie di cui tre attività di ricezione turistica. Il sindaco De Caro ètra i primi, tra i colleghi colpiti da disastri ambientali, a promuovere la richiesta di annunciare lod’emergenza in modo da poter accedere subito alle risorse disponibili per mettere in sicurezza il luogo, che necessita di lavori per poco più di 2 milioni di euro.