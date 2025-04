Lanazione.it - Chigiana e Siena Jazz. Al centro della musica

È arrivato il momento del Tabula Rasa Ensemble, diretto da Stefano Battaglia. La rassegna Micat in Vertice numero 102 propone per stasera alle 21 a palazzo Chigi Saracini l’appuntamento con il progettole nato da quella straordinaria intersezione tra Accademia, che torna anche per questa edizionestagione concertistica curata dal direttore artistico, Nicola Sani. Ma questa volta porta con sé una novità importante, che sarà presentata prima del concerto, alle 19, nel corso di un incontro condotto da Stefano Jacoviello, responsabile Progetti culturali e media. Si chiama ‘Centripeta’ ed è la nuova etichetta discografica nata proprio in seno a questo progetto. "’Centripeta’ vuole valorizzare lalegata alla contemporaneità – afferma Battaglia, che dirige la nuova etichetta – evidenziando la necessità di tornare a un concetto inclusivo e universalestessa.