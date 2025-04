Ritorno agli anni Novanta Domani apre la mostra tra Gabibbo e Telegatto

Domani alle 17.30 a Palazzo Mediceo, “Ritorno ai ‘90” la mostra della Fondazione Terre Medicee che si preannuncia trainante per l’estate, così come lo è stata – due anni fa – l’esposizione sui mitici anni ‘80. Al debutto oltre alla presenza di Donne Incanto Big Vocal by K-Antares, non mancherà una sorpresa che catapulterà indietro nel tempo. Le nove sale di Palazzo Mediceo proporranno, sino al 27 luglio, un viaggio multisensoriale attraverso gli eventi che hanno segnato la storia contemporanea, tra attualità, politica, sport, musica, tecnologia, moda, pubblicità, tv commerciale, motori, design e giocattoli saranno i percorsi tematici offerti al Mediceo, mentre le Scuderie Granducali ospiteranno materiale e proiezioni relative al cinema degli anni ‘90. Lanazione.it - Ritorno agli anni Novanta. Domani apre la mostra tra Gabibbo e Telegatto Leggi su Lanazione.it Un salto nel tempo in un decennio magico. Sarà inaugurataalle 17.30 a Palazzo Mediceo, “ai ‘90” ladella Fondazione Terre Medicee che si preannuncia trainante per l’estate, così come lo è stata – duefa – l’esposizione sui mitici‘80. Al debutto oltre alla presenza di Donne Incanto Big Vocal by K-Antares, non mancherà una sorpresa che catapulterà indietro nel tempo. Le nove sale di Palazzo Mediceo proporranno, sino al 27 luglio, un viaggio multisensoriale attraverso gli eventi che hanno segnato la storia contemporanea, tra attualità, politica, sport, musica, tecnologia, moda, pubblicità, tv commerciale, motori, design e giocattoli saranno i percorsi tematici offerti al Mediceo, mentre le Scuderie Granducali ospiteranno materiale e proiezioni relative al cinema degli‘90.

