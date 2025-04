Lanazione.it - Dalla Norvegia alla Toscana. Studenti ospiti del "Sacchetti"

Ventiseie tre docenti provenientiInternational School of Bergen, in, sonodell’istituto Saccetti nell’ambito di un progetto di scambio culturale Erasmus+. Un’occasione preziosa di incontro e condivisione tra giovani europei, all’insegna della crescita personale, dell’inclusione e della scoperta reciproca. L’iniziativa – che si conclude oggi – ha previsto un fitto programma di attività didattiche e culturali che coinvolge attivamente, famiglie ospitanti e docenti. I ragazzi norvegesi sono stati accolti nelle classi seconde della scuola media dove stanno partecipando a lezioni e laboratori scientifici, in particolare dedicati al tema del tartufo, eccellenza del territorio e cartina di tornasole della salute ambientale. Tra le attività più significative: una visita al laboratorio Savitar, specializzato nella produzione di prodotti al tartufo, un tour nel centro storico eTorre di Federico II con l’assessore Matteo Squicciarini come guida di eccezione, una gita a Firenze organizzata daglidell’istituto Cattaneo di indirizzo turistico, e persino una vera e propria “caccia al tartufo” con show cooking finale presso il ristorante Pepe Nero.