Lanazione.it - Consulta dei cittadini immigrati. Via alla selezione dei componenti: "Luogo importante di confronto"

Leggi su Lanazione.it

Il Comune informa che è stato pubblicato l’avviso per individuare idella neonatadei, organismo consultivo e propositivo in materia di politiche riguardanti le comunità diche vuole fare da mediazione tra le informazioni provenienti dalle varie comunità presenti sul territorio e le iniziative proprie dell’amministrazione. "Con questo avviso completiamo quanto ci eravamo impegnati a fare fin dcampagna elettorale andando a costituire la quartache potrà lavorare in sinergia con quelle Disabilità, Giovani e Anziani oltre che con la commissione ‘Progetto donna per le pari opportunità – dice la vicesindaca Roberta Crudeli –. La nascita delladeiè poi particolarmentenon solo perché manca da più di dieci anni in città, ma perché sarà undie di condivisione per tantissime persone".